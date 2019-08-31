Утром в субботу, 31 августа, воздушный лайнер, совершавший рейс Владивосток — Южно-Сахалинск, экстренно сел в аэропорту островного центра, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в воздушной гавани Южно-Сахалинска.

По имеющейся информации, о том, что лайнер авиакомпании «Сибирь» готовится к экстремальной посадке, стало известно в 9 часов 12 минут по местному времени. Срочно были мобилизованы все силы аэропорта, чтобы посадка прошла максимально мягко. Через 32 минут самолет благополучно приземлился.

На данный момент специальная комиссия обследует воздушное судно.

Обратный вылет во Владивосток состоится в 19 часов 30 минут.

Екатерина Брязгунова