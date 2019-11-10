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Самолет посадили из-за девушки, которая не курила

самолет

Экстренная посадка воздушного судна, выполнявшего рейс Челябинск — Сочи, произведена в аэропорту города Самара в воскресенье, 10 ноября, сообщает DEITA.RU.

По данным РИА ФАН, вынужденная посадка была произведена из-за девушки, которая якобы курила в туалете.

Отмечается, что самолет сел в международном аэропорту в 5 часов 55 минут по местному времени, а в дальнейший путь лайнер отправился спустя ровно час.

Примечательно, что при досмотре хулиганки у нее было не обнаружено электронных сигарет, хотя бортпроводники в один голос уверяют, что запах от курения был на борту самолета.

Екатерина Брязгунова

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