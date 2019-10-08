Самолет разбился при взлете на Дальнем Востоке

Во вторник, восьмого октября, на Колыме при взлете упал самолет, сообщает DEITA.RU. Информацией об этом поделился представитель Дальневосточного СУ на транспорте СКР.

На данный момент по факту падения самолета «Альбатрос» проводится проверка в рамках Уголовного кодекса по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации самолетов.

Как рассказали в ведомстве, около четырнадцати часов по местному времени при взлете в аэропорту «Магадан-13» произошло падение воздушного судна.

Отмечается, что на борту воздушного судна находился один человек — пилот. Он абсолютно не пострадал. «Альбатрос» получил повреждения нижней части фюзеляжа.

На данный момент следствие рассматривает всего лишь три версии ЧП, в том числе плохая погода, ошибка пилота и техническая неисправность.

Ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о трагедиях в воздухе. Совсем недавно на Украине разбился грузовой самолет, который упал в районе кладбища, так как у него не хватило топлива.

Екатерина Брязгунова