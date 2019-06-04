Во вторник, 4 июня, Boeing 737 авиакомпании UTair вылетел из Москвы в Берлин, но до места назначения так и не долетел, сообщает DEITA.RU.



Как стало известно, причиной возвращения в аэропорт после вылета и экстренной посадки стало то, что сработали датчики турбонаддува. «В 13 часов 14 минут (по московскому времени) самолёт благополучно приземлился во Внукове», - цитирует слова представителя экстренных служб РИА Новости.

В настоящий момент Boeing 737 осматривают специалисты, а для пассажиров, которые намеревались улететь в Берлин, перевозчик готовит запасной борт. В авиакомпании заверяют, что состояние пассажиров и членов экипажа нормальное. По предварительной информации, на борту самолета находится 101 человек.

Напомним, как рассказывало агентство, в мае 2019 года страшная авария, которая случилось в другом московском аэропорту – Шереметьево, унесла жизни 41 человека.

Инна Эстрина