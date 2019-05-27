27 Май 2019, 08:20
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился
Источник изображения: «Deita.ru»
Самолет, выполнявший рейс Пекин — Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту назначения из-за отказа двигателя в воскресенье, 26 мая, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут «Невские новости».
На подходе к аэропорту назначения воздушное судно запросило аварийную посадку по причине отказа левого двигателя. Лайнер, на борту которого находились 251 пассажир и 12 членов экипажа, благополучно приземлился.
Пассажиры высажены в штатном режиме. На работу аэропорта инцидент не повлиял.
Отмечается, что судно принадлежит китайской авиакомпании.
Екатерина Брязгунова
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