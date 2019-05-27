Самолет, выполнявший рейс Пекин — Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту назначения из-за отказа двигателя в воскресенье, 26 мая, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут «Невские новости».

На подходе к аэропорту назначения воздушное судно запросило аварийную посадку по причине отказа левого двигателя. Лайнер, на борту которого находились 251 пассажир и 12 членов экипажа, благополучно приземлился.

Пассажиры высажены в штатном режиме. На работу аэропорта инцидент не повлиял.

Отмечается, что судно принадлежит китайской авиакомпании.

Екатерина Брязгунова