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Самолет с треснувшим стеклом приземлился в Хабаровске
12 Сентябрь 2019, 21:32
Боинг с трещиной в ветровом стекле сел в хабаровском аэропорту, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на представительницу авиаузла Анастасию Хаустову.
Борт 737-800, принадлежащий "Якутии", совершил успешную посадку в Хабаровске.
Как пояснила Хаустова, самолет следовал из Анадыри в Хабаровск 512-м рейсом, и в полете у него пострадал покрывной слой на левой форточке возле пилота.
Случившееся не оказало влияния ни на полет, ни на посадку.
Анастасия Туркова
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