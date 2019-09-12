Самолет с треснувшим стеклом приземлился в Хабаровске

Боинг с трещиной в ветровом стекле сел в хабаровском аэропорту, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на представительницу авиаузла Анастасию Хаустову.

Борт 737-800, принадлежащий "Якутии", совершил успешную посадку в Хабаровске.

Как пояснила Хаустова, самолет следовал из Анадыри в Хабаровск 512-м рейсом, и в полете у него пострадал покрывной слой на левой форточке возле пилота.

Случившееся не оказало влияния ни на полет, ни на посадку.

Анастасия Туркова

