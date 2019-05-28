Тридцать пассажиров "забыла" в аэропорту украинская авиакомпания, сообщает DEITA.RU. Информацию передает портал Strana.ua.

Самолет МАУ – авиакомпании на Украине – вылетел в Одессу из киевского аэропорта Борисполь без тридцати пассажиров. Все они остались в автобусе, когда лайнер поднялся в воздух.

Генеральный директор компании Олег Голохвастов принес свои извинения. Он сказал, что ошибку совершил сотрудник, самочувствие которого внезапно ухудшилось.

Гражданам, оставшемся на земле, предоставили питание, вернули стоимость билета и предложили выбрать другой рейс. Кроме того, им предложили компенсацию в виде 250 евро.

Анастасия Туркова