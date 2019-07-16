16 Июль 2019, 16:30
Самолет упал на жилой дом
Источник изображения: DEITA.RU
Пострадали четыре человека, сообщает DEITA.RU.
Легкомоторный самолет упал на жилой дом. Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло в Шелковском районе Чечни.
В МЧС уточнили, что самолет упал на жилой дом в станции Новощедринская. Пострадали пилот и три жителя этого дома. У пилота сломана ключица. Жильцы дома в психологическом шоке - все в больнице.
Уже известно, что самолет принадлежит жителю Дагестана. Он арендует землю возле той самой станицы.
Елена Миронова
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