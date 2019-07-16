Пострадали четыре человека, сообщает DEITA.RU.



Легкомоторный самолет упал на жилой дом. Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло в Шелковском районе Чечни.

В МЧС уточнили, что самолет упал на жилой дом в станции Новощедринская. Пострадали пилот и три жителя этого дома. У пилота сломана ключица. Жильцы дома в психологическом шоке - все в больнице.

Уже известно, что самолет принадлежит жителю Дагестана. Он арендует землю возле той самой станицы.

Елена Миронова