Частный двухместный самолет запутался в кронах деревьев во время посадки в Германии, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет агентство DPA.

По имеющейся информации, происшествие случилось Хольцвиккеде. Двухместный самолет, в котором находились муж и жена, пошел на посадку, однако он не долетел четырех метров до земли и зацепился за крону деревьев.

Супругам пришлось провести в воздушной ловушке около двух часов перед тем, как их эвакуировали спасатели.

Отмечается, что пострадавших нет. Самолет не смог сесть из-за сильного ветра.

Екатерина Брязгунова