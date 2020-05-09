Самолеты-шпионы появились у российских границ

За прошедшую неделю российские радиолокационные станции брали на сопровождение 24 иностранных летательных аппарата, которые проводили разведку у границ России, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, вдоль российских границ воздушную разведку вели пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 19 самолетов-разведчиков иностранных государств. В Минобороны России подчеркнули, что все полеты проходили под контролем наших РЛС, нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

В оборонном ведомстве также отметили, что в рамках боевой подготовки на 78 аэродромах российские летчики за неделю выполнили 186 летных смен.