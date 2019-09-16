telegr wh call

Новости

В России резко подорожало съёмное жилье

16 Сентябрь 2019, 19:00

Перекроют кислород: власти взялись за блогеров

16 Сентябрь 2019, 18:45

Единые стандарты создают депутаты

16 Сентябрь 2019, 18:34

Самолёт НАТО пролетит над столицей

16 Сентябрь 2019, 18:30

Главную столичную трассу сковала пробка

16 Сентябрь 2019, 18:17

Депутаты добавляют полномочий администрации

16 Сентябрь 2019, 18:08

Российский бюджет скоро обогатится

16 Сентябрь 2019, 18:00

Пенсию работникам оплатит работодатель

16 Сентябрь 2019, 17:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Самолёт НАТО пролетит над столицей

16 Сентябрь 2019, 18:30

самолет

Зарубежные военные смогут осмотреть Москву и окрестности с воздуха, сообщает DEITA.RU.

В ближайшие несколько дней над небом столицы, а также над другими территориями России будут кружить американские самолёты разведчики.

За их действиями будут следить российские военные специалисты в рамках договора по открытому небу, которые действует между Россией и странами НАТО.

Уже заявлено, что разведчик вылетит из подмосковья. 

В свою очередь российская сторона в этот раз пролетит над странами западной и северной Европы.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Россия побудет ненормальной, заявил Шойгу

Военные США и Украины пролетят над Россией

Украинский корабль зашел в зону российских учений

Популярное

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу

Водители массово перестали платить транспортный налог

«Любой бред, лишь бы во вред» — идею Медведева оценили россияне
‡агрузка...
Загрузка...