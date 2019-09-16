Самолёт НАТО пролетит над столицей

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Зарубежные военные смогут осмотреть Москву и окрестности с воздуха, сообщает DEITA.RU.
В ближайшие несколько дней над небом столицы, а также над другими территориями России будут кружить американские самолёты разведчики.
За их действиями будут следить российские военные специалисты в рамках договора по открытому небу, которые действует между Россией и странами НАТО.
Уже заявлено, что разведчик вылетит из подмосковья.
В свою очередь российская сторона в этот раз пролетит над странами западной и северной Европы.
Дмитрий Шевченко
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