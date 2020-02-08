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6 Декабрь 2019, 18:15

Самолёт с гуманитарной помощью из России отправится в Китай

Китай

Почти двести кубометров гуманитарного груза направится в Китай от Российской Федерации

В связи с распространившейся в Китае коронавирусной инфекцией, в России пожелали оказать помощь «соседям», сообщает ИА DEITA.RU.

Самолёт МЧС с грузом общим объемом 183 кубометра отправится в КНР уже в субботу, 8 февраля. Гуманитарная помощь будет содержать медицинские препараты, а также средства защиты – маски для лица. Груз с помощью для Поднебесной формировали в Тверской, Воронежской и Московской областях. Груз собирали в течение двух дней.

По последним данным, в Китае насчитывается свыше 30 тысяч заражённых коронавирусом, погибло от инфекции свыше семисот человек, похвастаться выздоровлением смогут более двух тысяч человек.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянам предложили за деньги обследоваться на предмет наличия коронавируса. Стоимость услуги составила 6500 рублей. За указанную плату медик приедет на дом и возьмет мазок из носоглотки. О результатах можно будет узнать на следующий день.

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