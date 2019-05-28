Поступило сообщение о бомбе на борту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Рейс Москва — Париж был задержан на полчаса после информации о возможном минировании. Проверки коснулись всех бортов, которые летели в Шарль де Голль.

Как рассказывал супруг одной из пассажирок, всех, кто был на борту, выпускали по одному с полным досмотром на лётном поле.



Людям пришлось проходить через строй солдат с автоматами. Пассажиров встречало большое количество таможенных офицеров.

Представитель "Аэрофлота" заявлял, что в аэропорт поступило анонимное сообщение. Из-за этого силовики во Франции проводили проверку тревожной информации.