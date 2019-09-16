Самолёту Sukhoi Superjet 100 найдут новое название

Получивший печальную известной российский джет ждёт переименование, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал изданию о том, что в ближайшее время "Сухой Суперджет" может ожидать обширный ребрендинг, который в первую очередь может привести к смене названия самого самолёта.

Озвучены и причины готовящихся изменений. По словам Чемезова, основной из них является изрядно испорченная репутация воздушного средства после нашумевшей авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли пассажиры в мае этого года.

Ещё одним фактором, который может повлиять на принятие решения о необходимости ребрендинга является зависимость российских конструкторов от иностранных деталей. В "Ростехе" сообщили, что необходимо искать способы заменить их отечественными для того, чтобы более эффективно обслуживать лайнеры.

Сейчас, из-за больших задержек оборудования, многие самолёты вынужденно простаивают в ангарах и не выполняют рейсов. Компания, чтобы компенсировать прибыль, повышает цены на билеты в среднем на 20%. Таким образом, переход на российские комплектующие мог бы благоприятно повлиять и на стоимость перелётов.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, ребрендинг "Сухого" может пойти компании на пользу.

Дмитрий Шевченко