Самозанятые россияне могут не бояться вызовов в налоговую службу, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Федеральная налоговая служба России сообщила о приостановлении контроля за соблюдением плательщиками налога на профессиональный доход условий применения этого спецрежима.

Как следует из письма ФНС от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12490@, теперь самозанятых без согласования нельзя вызывать в инспекцию и направлять им запросы на представление разъяснений.

В апреле 2019 года налоговики уже разъясняли, что контрольные мероприятия в отношении самозанятых не должны проводиться без предварительного согласования с Управлением оперативного контроля ФНС.

Впрочем, совсем без бдительного «государева ока» самозанятые граждане не останутся. В письме указывается, что сотрудники налоговой службы на постоянной основе обязаны вести карточки расчетов с бюджетом плательщиков налога на профдоход, а также своевременно уточнять невыясненные платежи самозанятых.

Между тем, государство в ряды самозанятых завлекает и мерами поддержки, полагающимися малому и среднему бизнесу. Минэкономразвития разместило законопроект о поддержке самозанятых граждан на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. В соответствии с документом, в центрах «Мой бизнес» должны быть организованы информационно-консультационные услуги для самозанятых. Кроме того, должны предоставлять самозанятым те же меры поддержки, что и малому и среднему предпринимательству. Прежде всего, финансовую и имущественную.

Дмитрий Санников