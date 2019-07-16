Стало известно, когда режим самозанятых заработает на всей территории России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что уже с 2020 года все регионы страны получат возможность ввести в своих субъектах режим работы самозанятых.

Чиновник также отметил, что сегодня такой налоговый режим уже нашёл свою нишу. Теперь значительное количество людей уже зарегистрировалось и выплачивает миллионов рублей в виде налогов.

В этом году данный режим работал в качестве эксперимента в Москве и области, а также Татарстане и Калужской области.

Дмитрий Шевченко