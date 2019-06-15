Мерами поддержки, полагающимися малому и среднему бизнесу, завлекает государство в ряды самозанятых, сообщает DEITA.RU.

Минэкономразвития разместило законопроект о поддержке самозанятых граждан на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. В соответствии с документом, в центрах «Мой бизнес» должны быть организованы информационно-консультационные услуги для самозанятых. Кроме того, должны предоставлять самозанятым те же меры поддержки, что и малому и среднему предпринимательству. Прежде всего, финансовую и имущественную.

Пока же самозанятые государству откровенно не верят. По их мнению, при «засвете» в налоговой и выхода из «тени», нет никакой гарантии, что государство не решит потом брать налог в 13% вместо нынешних 3%. Как считает кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идея Минфина распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года вместо ранее намеченного срока можно объяснить лишь тем, что эксперимент с ним провалился на старте: обеспечивающие сами себя граждане не горят желанием встать и пойти вставать на учет в налоговую инспекцию.

Дмитрий Санников