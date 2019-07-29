Программу по налогообложению самозанятых планируют расширить на другие регионы России, сообщает DEITA.RU.

По данным Минфина, в четырех пилотных регионах в приложении «Мой налог» зарегистрировались более 107 тысяч самозанятых россиян. Как считают в министерстве, эксперимент успешен и сейчас прорабатывают предложения о расширении перечня регионов — участников эксперимента по введению льготного налогового режима.

Механизм «вывода самозанятых из тени» заключается в том, чтобы взыскивать налоговые отчисления с помощью специального мобильного приложения «Мой налог», в котором можно заплатить налог по ставке 4% за услуги физическим лицам и 6% за услуги организациям. С 1 января 2019 года новая налоговая система заработала в экспериментальном режиме в четырёх регионах России: в Москве, Московской и Калужской областях, и в Республике Татарстан.

Сейчас обсуждаются варианты включения в проект южных регионов страны — Дагестан, Чечня, Крым, а также Дальний Восток. По оценке аналитиков Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в Приморском крае может насчитываться до 223 тысяч самозанятых жителей. Среди наиболее распространенных видов деятельности — перевозка пассажиров на такси, сдача жилья в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Средний уровень безработицы, по данным Росстата, сейчас достигает 5,4 процента. Эксперты отмечают несоответствие между значительным числом уволенных и низким ростом безработицы. Аналитики объясняют это постепенным перетеканием людей в теневую занятость, неподотчетную официальной статистике.

Дмитрий Санников