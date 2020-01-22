Новости
Новый генпрокурор вступил в должность
22 Январь 2020, 19:30
Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД
22 Январь 2020, 19:15
«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России
22 Январь 2020, 19:00
Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам
22 Январь 2020, 18:45
Пушкарев останется в Приморье
22 Январь 2020, 18:30
Владивосток лишился свалок
22 Январь 2020, 18:15
«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм
22 Январь 2020, 18:01
«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату
22 Январь 2020, 18:00
Самозанятым планируют упростить отчётность
Составлять отдельный документ для предоставления информации о среднесписочной численности сотрудников, которые наняты как самозанятые граждане, может больше не потребоваться, сообщает DEITA.RU. Совет Федерации рассмотрит данный проект закона на заседании в среду, 22 января.
Проект предполагает, что информация о сотрудниках будет включаться в общую отчётность по страховым взносам. Также будет определено название закона о введении в ряде субъектов системы упрощённого налогообложения, в связи с расширением списка регионов, которые будут участвовать в эксперименте с начала 2020 года. К проекту присоединится ещё 19 территорий, как отмечает «Парламентская газета».
В субъектах-участниках эксперимента самозанятые проходят регистрацию в Федеральной налоговой службе посредством мобильного приложения, а также освобождаются от налога 13%. Вместо этого самозанятые уплачивают 4%, если занимаются оказанием услуг для физических лиц, либо 6%, если работают на организации.
Софья Корф