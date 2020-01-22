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Самозанятым планируют упростить отчётность

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Составлять отдельный документ для предоставления информации о среднесписочной численности сотрудников, которые наняты как самозанятые граждане, может больше не потребоваться, сообщает DEITA.RU. Совет Федерации рассмотрит данный проект закона на заседании в среду, 22 января.

Проект предполагает, что информация о сотрудниках будет включаться в общую отчётность по страховым взносам. Также будет определено название закона о введении в ряде субъектов системы упрощённого налогообложения, в связи с расширением списка регионов, которые будут участвовать в эксперименте с начала 2020 года. К проекту присоединится ещё 19 территорий, как отмечает «Парламентская газета».

В субъектах-участниках эксперимента самозанятые проходят регистрацию в Федеральной налоговой службе посредством мобильного приложения, а также освобождаются от налога 13%. Вместо этого самозанятые уплачивают 4%, если занимаются оказанием услуг для физических лиц, либо 6%, если работают на организации.

Софья Корф

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