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Самозанятым помогут участвовать в госзакупках
Самозанятые граждане, участвующие в госзакупках, получат те же льготы и преференции, что уже работают для МСП, сообщает DEITA.RU.
Проект принят в первом чтении.
Сейчас у категории самозанятых есть возможность участвовать в госзакупках на общих основаниях вместе с рядовыми участниками процесса. При этом малый и средний бизнес имеет ряд преференций для поддержки участия в данном мероприятии.
Новелла предполагает сделать меры поддержки пилотными: пока идет эксперимент по введению налогового режима в ряде центральных областей страны.
Судя по этим постановлениям, приравнивать самозанятых к малым и средним предпринимателям буду до 2028 года.
Напомним, что во втором чтении был принят законопроект о расширении географии налогового режима для самозанятых. Скоро новые обязанности могут появиться у самозанятых в Сахалинской области, Петербурге, ЯНАО и НАО.
Александра Маслова