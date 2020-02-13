Новости
Госдеп просит Россию сократить ядерные запасы
13 Февраль 2020, 05:45
Samsung озвучила цены на новые смартфоны
13 Февраль 2020, 05:00
Пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей
13 Февраль 2020, 04:15
Снизить скорость до 50 км/ч предложили в России
13 Февраль 2020, 03:30
Названы 3 грубые ошибки при замене антифриза
13 Февраль 2020, 02:45
Россиян предупредили о новом способе воровства в торговых центрах
13 Февраль 2020, 01:15
Кабы я была царицей: приморцы могут представить себя президентом России
13 Февраль 2020, 00:30
Мишустин потребовал ускорить работу по нацпроектам
12 Февраль 2020, 23:45
Samsung озвучила цены на новые смартфоны
За флагман Galaxy S20 придется отдать кругленькую сумму
Компания Samsung провела мероприятие, на котором представила
новые модели 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU. Фанатам показали флагман линейки
смартфонов от компании - Galaxy S20, а также его разновидности - Galaxy S20+ и
Galaxy S20 Ultra.
Как пишет РИА «ФАН», новые модели отличаются превосходными камерами. Galaxy S20 и Galaxy S20+ оснащены камерой на 64 Мп, а S20 Ultra — на 108 Мп. Таже гаджеты оснастили искусственным интеллектом и большим сенсором в камерах.
В России смартфоны начнут продавать с 13 марта. Уже известны цены:
— 69,9 тыс. руб. за версию Galaxy S20 в сером, голубом, красном цветах;
— 79,9 тыс. руб. за Galaxy S20+ в сером, черном, красном цветах;
— 99, 9 тыс. руб. за Galaxy S20 Ultra в сером и черном цветах.