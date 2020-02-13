Samsung озвучила цены на новые смартфоны

Компания Samsung провела мероприятие, на котором представила новые модели 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU. Фанатам показали флагман линейки смартфонов от компании - Galaxy S20, а также его разновидности - Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.



Как пишет РИА «ФАН», новые модели отличаются превосходными камерами. Galaxy S20 и Galaxy S20+ оснащены камерой на 64 Мп, а S20 Ultra — на 108 Мп. Таже гаджеты оснастили искусственным интеллектом и большим сенсором в камерах.

В России смартфоны начнут продавать с 13 марта. Уже известны цены:

— 69,9 тыс. руб. за версию Galaxy S20 в сером, голубом, красном цветах;

— 79,9 тыс. руб. за Galaxy S20+ в сером, черном, красном цветах;

— 99, 9 тыс. руб. за Galaxy S20 Ultra в сером и черном цветах.