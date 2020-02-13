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6 Декабрь 2019, 18:15

Samsung озвучила цены на новые смартфоны

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За флагман Galaxy S20 придется отдать кругленькую сумму

Компания Samsung провела мероприятие, на котором представила новые модели 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU. Фанатам показали флагман линейки смартфонов от компании - Galaxy S20, а также его разновидности - Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Как пишет РИА «ФАН», новые модели отличаются превосходными камерами. Galaxy S20 и Galaxy S20+ оснащены камерой на 64 Мп, а S20 Ultra — на 108 Мп. Таже гаджеты оснастили искусственным интеллектом и большим сенсором в камерах.

В России смартфоны начнут продавать с 13 марта. Уже известны цены:

— 69,9 тыс. руб. за версию Galaxy S20 в сером, голубом, красном цветах;

— 79,9 тыс. руб. за Galaxy S20+ в сером, черном, красном цветах;

— 99, 9 тыс. руб. за Galaxy S20 Ultra в сером и черном цветах.

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