Самую длинную сплошную линию в России решили убрать из-за многочисленных жалоб водителей, сообщает DEITA.RU. Заявление о том, что в сентябре текущего года дорожники исправят разметку на трассе Воронеж — Нововоронеж и сделают шесть разрывов в «сплошной», сделали в Департаменте дорожной деятельности области.

По словам руководителя ведомства Максима Оськина, за 2,5 месяца на данном участке протяженностью 40 километров не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия, хотя за минувшие девять лет здесь погибли свыше ста человек, среди которых были и дети. При этом около трехсот человек пострадали.

Несмотря на такую удачу, местные автомобилисты оказались недовольны. Причина проста — из-за того, что в каждую сторону есть только одна полоса движения, большегрузы снижают скорость всего потока до 60–70 километров в час.

В связи с этим было принято решение на трассе сделать шесть разрывов в сплошной. Здесь каждый желающий сможет совершить обгон.

Екатерина Брязгунова