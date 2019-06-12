Самая дорогая картина в истории человечества нашлась, сообщает DEITA.RU по материалам The Guardian.

Картина кисти Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была куплена саудовским принцем на нью-йоркском аукционе за огромную сумму в 450 миллионов долларов США, что является рекордом.

В марте 2019 года картина пропала и принц забил тревогу. Как оказалось, тревога оказалась ложной. Наследный саудовский принц просто взял и забыл куда он ее дел.





Все эти несколько месяцев мировой шедевр находился на яхте наследного принца, пришвартованной у берегов Египта. Принц решил оставить ее там, пока не построен современный культурный центр в саудовском Эль-Уле. Позже там и разместится самая дорогая картина в истории человечества.

Дмитрий Санников