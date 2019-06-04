Вопреки планам, трассу Джубга — Сочи до 2024 года не построят, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

Вице-премьер Максим Акимов комментировал тему без сомнений: дело не срочное, дорог хватает, инфраструктура есть, зато других проектов к тому же сроку – много. Мост на Сахалин он тоже не пожелал обсуждать по причине, что рано.

Напомним, обсуждаемая трасса Джубга — Сочи и высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный не будут построены до 2024 года, поскольку над проектами еще нужно работать и совершенствовать их.

Анастасия Туркова