Самую высокую зарплату в дальневосточной столице предлагают программисту «1С». Такой специалист может получать до 120 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на рейтинг привлекательных предложений от работодателей Владивостока в июле.

По словам представителей Superjob, второе место в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий занимает суперинтендант. Проще говоря, директор. Его оклад составляет от 100 до 180 тысяч рублей.

Третья строка также отдана специалисту, который занимается программированием «1С». Здесь хороший работник сможет зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей.

Как оказалось, неплохо может жить и высококвалифицированный медик. Заведующему анестезиологическим отделением могут платить от 100 тысяч рублей. Топ-5 завершает менеджер по логистике. Его зарплата — от 90 тысяч рублей.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что в Приморье средняя заработная плата работников за первые пять месяцев 2019 года составила порядка 60 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова