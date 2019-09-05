Смертность трудоспособного населения на Дальнем Востоке значительно выше среднероссийской, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе сессии «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока» на полях Восточного экономического форума.

Как отметила Скворцова, общая смертность по Дальневосточному федеральному округу вполне соотносится со среднестатистическим уровнем по России. Но тревогу вызывает смертность активного, трудоспособного населения, которая выше средних российских показателей на 21%. Тем более, что именно трудоспособные люди занимают главное место в структуре населения Дальнего Востока.

В числе причин высокой смертности Вероника Скворцова назвала, прежде всего, внешние – на 60% больше, чем в среднем по России. В числе этих самых причин – социальные инфекции, включая туберкулез. Этот показатель в два раза больше, чем в целом по стране.

Бороться с высокой смертностью государство планирует в рамках национального проекта «Демография» по созданию системы общественного здоровья и здорового образа жизни. В планах властей создание сети центров общественного здоровья и формирования прямой связи с населением каждого населенного пункта, территориальных программ, а также всероссийская диспансеризация.

Дмитрий Санников