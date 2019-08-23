Росстат сравнил зарплату представителей власти со средней зарплатой в регионах, сообщает DEITA.RU.



Федеральный орган государственной статистики посчитал зарплаты сотрудников региональных администраций. Полученные данные сравнили со средними зарплатами в регионах, чтобы понять, в каких субъектах РФ чиновники самые богатые.

Как пишет РБК, в топ-10 регионов с самыми богатыми сотрудниками администраций и правительств вошли почти все дальневосточные регионы:

1 место – Ямало-Ненецкий автономный округ – 133,5 тысячрублей

2 место – Ханты-Мансийский автономный округ – 97,5 тысяч рублей

3 место Чукотка – 93,8 тысяч рублей

В топ-10 также вошел Сахалин (90,6 тысяч), Магадан (79 тысяч), Камчатка (75,6 тысяч) и Якутия (62 тысячи).

Кстати, больше всего чиновников на Чукотке – 14,28 на каждую тысячу населения.

Елена Миронова