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Самые богатые начали беднеть
Впервые за пять лет в мире началось сокращение состояний миллиардеров,
сообщает DEITA.RU.
После пятилетнего непрекращающегося роста состояние мировых богачей начало сокращаться. Как пишет РБК, это произошло в 2018 году.
Тогда общее состояние миллиардеров упало на 388 млрд долларов и составило 8,5 трлн долларов. Сильнее всего пострадали китайские богачи, а также жители стран АТР.
Так, состояние китайских миллиардеров уменьшилось на 12,3%. Это произошло из-за падения фондовых рынков и ослабления валюты. Кроме того, рост экономики Китая впервые за 30 лет замедлился.
В Европе, России, Ближнем Востоке и Африке состояние богачей упало на 6,8% и сейчас составляет 2,4 трлн долларов.
Елена Миронова