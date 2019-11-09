Самые богатые начали беднеть

Впервые за пять лет в мире началось сокращение состояний миллиардеров, сообщает DEITA.RU.



После пятилетнего непрекращающегося роста состояние мировых богачей начало сокращаться. Как пишет РБК, это произошло в 2018 году.

Тогда общее состояние миллиардеров упало на 388 млрд долларов и составило 8,5 трлн долларов. Сильнее всего пострадали китайские богачи, а также жители стран АТР.

Так, состояние китайских миллиардеров уменьшилось на 12,3%. Это произошло из-за падения фондовых рынков и ослабления валюты. Кроме того, рост экономики Китая впервые за 30 лет замедлился.

В Европе, России, Ближнем Востоке и Африке состояние богачей упало на 6,8% и сейчас составляет 2,4 трлн долларов.

Елена Миронова