В Счетной палате транспортный налог с увеличивающим коэффициентом вызывает недоумение, его предложили сделать проще и понятнее для людей, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Дело в том, что автомобили, цена которых выше трех миллионов рублей, почему-то не учли. На сайте Минпромторга нет некоторых машин: TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport.

Счетная палата и налоговая пришли к выводу, что механизм, по которому начисляется налог на недешевые авто, нужно сделать более совершенным и последовательным.

Добавим, что сейчас в списке дорогостоящих машин Минпромторга 1193 авто.

Анастасия Туркова