Марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин установили в России, сообщает DEITA.RU по материалам аналитического агентства "Автостат".

Как показали результаты социологического исследования, самой «мужской» маркой автомобиля оказалась японская Infiniti. Ее обладателями являются 95,8% владельцев – мужчины и лишь 4,2% – женщины.

На втором месте по этому показателю с минимальным отрывом от лидера находится отечественный УАЗ (95,5%). Третье и четвертое место занимают еще два японских бренда – Subaru (93,3%) и Toyota (92,7%). Пятерку лидеров по этому показателю замыкает Skoda (91,7%).

В ходе масштабного исследования было обработано более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы были длительными - в период с 2013 по 2019 годы.

Следует отметить, что далеко не всегда собственник и водитель транспортного средства - это одно и то же лицо. Нередко мужья приобретают автомобиль для жен, при этом оставаясь сами собственником машины.

Дмитрий Санников