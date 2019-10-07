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Самые неспортивные россияне проживают на Дальнем Востоке

спорт, молодой человек

Чем дальше от Москвы – тем хуже ситуация со спортом у жителей регионов России, сообщает DEITA.RU. Подобную картину представляет исследование агентства «Риарейтинг».

Согласно аналитике, Дальневосточные регионы, такие как Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область и Забайкальский край попали в прошлом году в число россиян, самых не заинтересованных в собственном здоровье. Годом ранее в пятёрке аутсайдеров находилась и Амурская область, однако в прошлом году её вытеснил Ненецкий автономный округ.

Обеспеченность спортивными объектами на Дальнем Востоке находится на низком уровне. Спорткомплексы, которые пользуются популярностью у местных жителей, зачастую строились ещё в СССР, и состояние объектов на данный момент оставляет желать лучшего.

Больше всего за собственным здоровьем в прошлом году следили жители Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии. Республики занимают лидирующее место среди регионов России. Местные жители меньше всего склонны к вредным привычкам, таким как употребление спиртного и табачных изделий. Спорт, напротив, у жителей кавказских республик в приоритете.

В целом, ситуация по стране, согласно аналитике Министерства спорта России за 2018 год, улучшилась. Доля россиян, систематически занимающихся спортом, увеличилась на три процентных пункта, и в 2018 году составила чуть менее сорока процентов. Лидерство одержал Краснодарский край, чуть менее половины жителей которого уделяют значительное время физическому развитию.

Помимо этого, Минспорта отмечает, что рост отмечен и среди представителей молодёжи. Доля учащихся и студентов, которые систематически занимаются спортом составляет 83%.

Софья Корф

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