Названы дороги с самым большим количеством смертельных ДТП, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на слова заместителя начальника ГУОБДД МВД полковник полиции Олега Понарьина.

Самыми «смертельными» признаны федеральные дороги: более сорока процентов случаев гибели водителей в ДТП происходит на них.

Следующие по степени опасности место разделили муниципальные и региональные дороги. Тридцать процентов всех случаев ДТП с летальным исходом.

Причиной же подобных происшествий называют несоблюдение скоростного режима, затем – выезд на «встречку» и наезд на пешеходов.

Анастасия Туркова