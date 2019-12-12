Самые опасные города назвали автоэксперты

Рейтинги показывают, где чаще в ДТП виноваты пьяные водители, а где – невнимательные пешеходы, сообщает DEITA.RU.



Онлайн-журнал «Автоброкер» составил два рейтинга по итогам 2019 года. Оба посвящены ДТП и их причинам.

Первый рейтинг – города России, в которых совершено больше всего ДТП с участием пьяных водителей. На первом месте Краснодарский край: в 615 авариях погибло 152 человека. На втором месте – Московская область – 420 ДТП и 111 погибших. ПОП-3 замыкает Нижегородская область – 376 ДТП, в которых погибло 54 человека.

Второй рейтинг – города и регионы, в которых виновниками ДТП становились пешеходы. Лидирует Москва – 893 ДТП. Далее в списке Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Елена Миронова