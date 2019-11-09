Самые опасные лекарства для пожилых назвал врач

Неправильное применение препаратов может нанести серьезный вред здоровью, сообщает DEITA.RU.



Ведущий терапевт из Сан-Франциско Пэт Салбер составил список из 6 самых опасных лекарственных препаратов для людей преклонного возраста. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Самую большую опасность представляют те лекарства, которые плохо выводятся из почек:

Препараты от диабета с длительным периодом полувыведения

Антихолинергические препараты – могут замедлять мочеиспускание, провоцируют когнитивные расстройства

Миорелаксанты (мышечные релаксанты). Могут вызывать тошноту и головокружение

Минеральное масло для лечения запоров. Аспирин в составе провоцирует пневмонию

Бензодиазепины – выывают когнитивные нарушения

Калийсберегающие диуретики – наносят непоправимый вред почкам

Елена Миронова