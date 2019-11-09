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Самые опасные лекарства для пожилых назвал врач
Неправильное применение препаратов может нанести серьезный
вред здоровью, сообщает DEITA.RU.
Ведущий терапевт из Сан-Франциско Пэт Салбер составил список из 6 самых опасных лекарственных препаратов для людей преклонного возраста. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Самую большую опасность представляют те лекарства, которые плохо выводятся из почек:
Препараты от диабета с длительным периодом полувыведения
Антихолинергические препараты – могут замедлять мочеиспускание, провоцируют когнитивные расстройства
Миорелаксанты (мышечные релаксанты). Могут вызывать тошноту и головокружение
Минеральное масло для лечения запоров. Аспирин в составе провоцирует пневмонию
Бензодиазепины – выывают когнитивные нарушения
Калийсберегающие диуретики – наносят непоправимый вред почкам
Елена Миронова