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19 Август 2019, 19:45

Самые опасные лекарства для пожилых назвал врач

Лекарства

Неправильное применение препаратов может нанести серьезный вред здоровью, сообщает DEITA.RU.

Ведущий терапевт из Сан-Франциско Пэт Салбер составил список из 6 самых опасных лекарственных препаратов для людей преклонного возраста. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Самую большую опасность представляют те лекарства, которые плохо выводятся из почек:

Препараты от диабета с длительным периодом полувыведения

Антихолинергические препараты – могут замедлять мочеиспускание, провоцируют когнитивные расстройства

Миорелаксанты (мышечные релаксанты). Могут вызывать тошноту и головокружение

Минеральное масло для лечения запоров. Аспирин в составе провоцирует пневмонию

Бензодиазепины – выывают когнитивные нарушения

Калийсберегающие диуретики – наносят непоправимый вред почкам

Елена Миронова

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