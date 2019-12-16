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Самые опасные пароли назвали эксперты
Список самых ненадежных паролей для аккаунтов в интернете, социальных сетей и банковских карт назвали мировые эксперты в области IT-безопасности, сообщает DEITA.RU.
Согласно исследованиям специалистов предложения для автоматического генерирования паролей, порядка 90 процентов взломанных хакерами паролей были слишком очевидными и простыми. Чтобы надежно защитить свой аккаунт от вредоносных взломов эксперты предлагают интернет-пользователям прямо сейчас отказаться от наиболее распространенных в мире комбинаций из цифр.
В первую очередь следует забыть о паролях, состоящих из многократно повторяющейся «любимой» цифры. Например, «77777» или «131313».
Также не следует использовать «вечную классику» вроде комбинации от одного до пяти. Пароль с цифрами идущими по порядку в обратную сторону, например, от шести до одного тоже не подойдет. Ровно как и более усложненная комбинация вроде «123454321».
«Использовать «чистые» цифры без букв и знаков в принципе не рекомендуется т.к. подобные пароли очень быстро подбираются с помощью спецпрограмм», - заявляют эксперты.
Также самыми худшими для кибербезопасности названы пароли-имена, пароли-даты, слова «пароль» и «клавиатура» на любом языке.
Фразы «ятебялюблю», «тест» и «принцесса» признаны третьими по популярности паролями во всем мире.
Екатерина Цой