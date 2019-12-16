telegr wh call

Новости

Бюджет Уссурийска расколол коммунистов

16 Декабрь 2019, 20:15

В некоторых сортах российского чая нашли пестициды

16 Декабрь 2019, 20:00

Передать телефон: новая статья может появиться в УК РФ

16 Декабрь 2019, 19:45

Самые опасные пароли назвали эксперты

16 Декабрь 2019, 19:30

Задержание пьяного полицейского: накажут всех

16 Декабрь 2019, 19:15

Некоторые россияне не будут работать 31 декабря

16 Декабрь 2019, 19:00

Инспектор ГИБДД застрелит водителя в этом случае

16 Декабрь 2019, 18:45

Киргиз сядет на 10 лет за сломанный нос полицейского

16 Декабрь 2019, 18:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Самые опасные пароли назвали эксперты

компьютер

Список самых ненадежных паролей для аккаунтов в интернете, социальных сетей и банковских карт назвали мировые эксперты в области IT-безопасности, сообщает DEITA.RU.

Согласно исследованиям специалистов предложения для автоматического генерирования паролей, порядка 90 процентов взломанных хакерами паролей были слишком очевидными и простыми. Чтобы надежно защитить свой аккаунт от вредоносных взломов эксперты предлагают интернет-пользователям прямо сейчас отказаться от наиболее распространенных в мире комбинаций из цифр.

В первую очередь следует забыть о паролях, состоящих из многократно повторяющейся «любимой» цифры. Например, «77777» или «131313».

Также не следует использовать «вечную классику» вроде комбинации от одного до пяти. Пароль с цифрами идущими по порядку в обратную сторону, например, от шести до одного тоже не подойдет. Ровно как и более усложненная комбинация вроде «123454321».

«Использовать «чистые» цифры без букв и знаков в принципе не рекомендуется т.к. подобные пароли очень быстро подбираются с помощью спецпрограмм», - заявляют эксперты.

Также самыми худшими для кибербезопасности названы пароли-имена, пароли-даты, слова «пароль» и «клавиатура» на любом языке.

Фразы «ятебялюблю», «тест» и «принцесса» признаны третьими по популярности паролями во всем мире.  

Екатерина Цой

Читайте также:

Хакеры мешают уважаемым людям прятать деньги

Защищенность банковских счетов россиян проверят хакеры

Жителей Северной Кореи заподозрили в мировом хакерстве

Популярное

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Власти избавятся от Почты России

Снег из Китая идет на Приморье

«Как страшно» - автомобиль сгорел с пассажирами
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...