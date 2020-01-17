Самые популярные пароли связали с утечкой данных в сети

Десятку самых популярных мировых паролей выявили исследователи компании DeviceLock, сообщает DEITA.RU. Аналитики отмечают, что наиболее популярные пароли сохранили свои позиции ещё с 2018 года. В России ситуация с паролями такая же – россияне чаще всего используют пароли «йцукен», «любовь» и «пароль».



Вооружившись полученными данными, аферисты взламывают почтовые ящики, а это, в свою очередь, позволяет мошенникам получить доступ к онлайн-банку, как отмечают «Известия».

Самыми популярными в мировом рейтинге паролей остаются самые простые сочетания клавиш – «123456», «qwerty», «1q2w3e», а также «password», что является переводом с английского слова «пароль». Специалисты DeviceLock исследовали чуть менее пяти миллиардов уникальных пар логинов и паролей, которые оказались в открытом доступе из-за масштабных утечек персональных данных. Компания ежегодно проводит подобную аналитику на протяжении трёх лет.

Об основной проблеме в сфере информационной безопасности рассказал Роман Гладков, начальник отдела информационных технологий ОГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Биробиджана, ЕАО.

«Пока данная сфера не будет достаточно финансироваться, пароли и данные продолжат утекать в сеть. Деньги должны выделяться как на современные средства защиты, чтобы можно было контролировать, допустим, подключения флэшек и иных устройств, так и на специалистов информационной безопасности, которые будут этим всем управлять. Во-первых, они должны быть достаточно компетентны в своей области, во-вторых, доход сотрудников также должен быть на высоком уровне, чтобы у него не возникло желания ради наживы или в виде злого умысла «слить» данные в сеть», - отметил Роман Владимирович.

Ранее сообщалось, что мошенники создали дубликат сайта Сбербанка, на котором пользователям предлагалось пройти опрос для того, чтобы получить большие деньги – до нескольких сотен тысяч рублей. Для этого необходимо было перечислить 150 рублей комиссии, после получения которой обещанной выплаты не было.

Софья Корф