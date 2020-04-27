Новости
Самые противные блюда назвали в Китае
27 Апрель 2020, 01:15
Токсиколог рассказал, как выявить алкоголизм про типу похмелья
27 Апрель 2020, 00:15
Италия «закроется» до конца года
26 Апрель 2020, 23:15
«Антивирусную» вечеринку пытались устроить в Подмосковье
26 Апрель 2020, 22:15
Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе
26 Апрель 2020, 21:15
Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье
26 Апрель 2020, 20:33
В Ухане не осталось заболевших COVID-19
26 Апрель 2020, 20:15
Плюс шесть тысяч: заболеваемость в России вышла на новый рекорд
26 Апрель 2020, 19:33
Самые противные блюда назвали в Китае
В основном были названы популярные китайские блюда
Журналистка китайского издания назвала несколько самых противных блюд, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Рен-тв». Всего было выбрано четыре блюда, которые неприятны на запах.
Среди китайских блюд девушка выбрала хауттюйнию – рыбную траву. Ее запах сильно похож на аромат сырой рыбы. Еще одним блюдом стала консервы с квашенной капустой, запах ассоциировался у девушки с протухшей рыбой. Аромат от консервы несколько дней не выветривался из квартиры.
Третьим блюдом оказалась улиточная лапша, которая по запаху напомнила канализацию. Ее аромат еще более устойчивый и может не выветриваться несколько недель. В конце она напомнила про ферментированный вонючий тофу.