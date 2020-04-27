Самые противные блюда назвали в Китае

Журналистка китайского издания назвала несколько самых противных блюд, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Рен-тв». Всего было выбрано четыре блюда, которые неприятны на запах.

Среди китайских блюд девушка выбрала хауттюйнию – рыбную траву. Ее запах сильно похож на аромат сырой рыбы. Еще одним блюдом стала консервы с квашенной капустой, запах ассоциировался у девушки с протухшей рыбой. Аромат от консервы несколько дней не выветривался из квартиры.

Третьим блюдом оказалась улиточная лапша, которая по запаху напомнила канализацию. Ее аромат еще более устойчивый и может не выветриваться несколько недель. В конце она напомнила про ферментированный вонючий тофу.