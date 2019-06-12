Эксперты автомобильного портала Авто.ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.RU по материалам исследования.

Ожидаемо, в числе лидеров оказались центральные регионы России. Здесь купить подержаный автомобиль можно в среднем в возрасте чуть больше 11 лет. Самый низкий показатель в стране зафиксирован в Татарстане – 8 лет и 5 месяцев.

Так же ожидаемо самые возрастные автомобили перепродают на Дальнем Востоке. Машина новая по карману совсем немногим дальневосточникам, а, стало быть, и рынок здесь особенный. Средний возраст автомобиля на дальневосточном вторичном рынке 15 лет и один месяц. Самыми «неизбалованными» в России являются жители Камчатского края. Здесь зафиксирован средний возраст перепродаваемого автомобиля в 17 лет и 9 месяцев.

По данным автомобильного портала, в Приморском крае средний возраст продаваемой пробежной машины составляет 13 лет и 7 месяцев. Как считают эксперты, показатели Дальнего Востока в целом, и Приморья в частности, связаны как с развитыми поставками японских автомобилей, так и с относительно низкой покупательской способностью населения.

Накануне стало известно, что владельцы старых автомобилей могут остаться без ОСАГО.Приобрести диагностическую карту без осмотра автомобиля станет проблематично уже в 2020 году. Через год вступят в силу поправки в закон о техомотре.

Дмитрий Санников