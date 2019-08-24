Минздрав России назвал регионы, где чаще всего болеют ожирением, сообщает DEITA.RU.

Статистика Минздрава заставляет всерьез задуматься, ведь число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза. Так, если в 2013 году в стране было 1,4 миллиона пациентов с таким заболеванием, то в 2018 году их стало уже больше двух миллионов.

Наибольший уровень заболеваемости зарегистрирован в Алтайском крае (на 100 тысяч населения приходится 5566,9 случая ожирения). В тройке «печальных лидеров» также оказались Курганская область (2711,4), Тюменская область (2634,9).

Невысокий уровень заболевания отмечен по статистике Минздрава в Кабардино-Балкарии (578,5), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627).

Реже всего диагноз «ожирение» с огромным отрывом ставился в Приморском крае (387,6 на 100 тысяч населения). Сложно сказать, что вывело в регион в лидеры. Возможно, большое внимание к спортивному, здоровому образу жизни. Не зря же бюджетники и им сочувствующие в городах и районах края по выходным приседают на площадях, демонстрируя скорое достижение регионом целевых показателей национального проекта. А, возможно, в Приморье мало толстяков из-за обилия доступных качественных продуктов питания, легко усваиваемых организмом, и прекрасной экологической обстановки.

Дмитрий Санников