Служба новостей BBC составила список из ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира, сообщает DEITA.RU. От Российской Федерации в перечень попала Любовь Соболь, юрист российского Фонда борьбы с коррупцией. Результаты работы влиятельной женщины, по мнению зарубежного новостного агентства, публикуются в том числе на YouTube-канале.

Любовь Соболь отметила на своей страничке в twitter такое значимое событие, отметив, что ей было «неожиданно и приятно» увидеть себя в списке.

Известная своей экспрессивностью экоактивистка из Швеции Грета Тунберг тоже оказалась среди сотни особенных женщин мира. Девушка не только привлекает внимание общественности к глобальным климатическим и экологическим проблемам, но и активно выступает на мировой политической сцене. О своём заболевании аутистического спектра девушка не умалчивает, напротив, заявляя, что «при правильных обстоятельствах отличия могут быть сверхдержавой». Однако некоторые политологи придерживаются мнения, что юную особу используют для манипуляции общественным мнением.

В сотню влиятельных и вдохновляющих женщин вошли самые разные представительницы прекрасной половины человечества со всего мира: судебный психолог из Южной Кореи, эколог из Колумбии, пловец из Египта, мэр города Майданшар в Афганистане, а также трансгендерный активист из Малайзии.

Ранее сообщалось, что из Южной Кореи были депортированы две российские девушки. Работники зарубежной таможни сочли, что дамы отправляются за границу на заработки при помощи древнейшей профессии и отказали в доступе на территорию страны.

Софья Корф