Самые высокие в России подъемные для врачей платят на Сахалине

Меры поддержки для специалистов медицинской отрасли, введенные в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, уже принесли свои плоды: с начала 2019 года в медучреждениях области трудоустроены больше двухсот врачей, сообщает DEITA.RU

Масштабная реформа медицины, стартовавшая на островах, включает весомую финансовую поддержку специалистов. Так, врачи на Сахалине получают до 25 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья, до 3 миллионов рублей на приобретение квартиры, а также от 1,4 до 2,6 миллиона рублей в качестве «подъемных». Это самые высокие подъемные в России, подчеркнули на совещании по реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование» под председательством губернатора Валерия Лимаренко.

Эффективность принятых с начала текущего года мер по решению этих задач эксперты оценили более чем положительно. Прогресс в области укрепления здравоохранения, в том числе, кадрового потенциала сахалинских больниц, выражается в «говорящих» цифрах. Такие меры позволили привлечь 222 новых медицинских работника, отметили в правительстве области.

Глава региона отметил, что обсуждаемые задачи поставлены президентом страны, а значит важно исполнять их в полном объеме и в срок.

«Ведь итог работы – увеличение продолжительности жизни людей, рождение детей, привлечение востребованных специалистов, создание комфортной среды, активизация бизнеса», – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Ранее DEITA.TU уже писало о том, как врачи со всех уголков России стали массово приезжать на Сахалин. Молодые и опытные специалисты пополнят недостающие кадровые резервы области. Все это – в рамках реформы здравоохранения, запущенной островным правительством в начале года.

Евгений Черемухин