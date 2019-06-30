Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта «Дасин» завершилось в столице Китая, сообщает DEITA.RU.

В строительство пекинского аэропорта была инвестирована колоссальная сумма 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов). Торжественно начать эксплуатацию китайские власти планируют 30 сентября 2019 года к празднованию 70-летия образования КНР.

Новый аэропорт «Дасин» располагается на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Площадь его терминала, поэтично названного «Золотой феникс», составляет миллион квадратных метров. Крыша аэропорта уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям.

У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проектная пропускная способность к 2025 году рассчитана на 72 миллиона человек. Тогда же новый аэропорт будет обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.

Дмитрий Санников