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Самый быстрый в стране интернет проведут в поездах
Власти планируют внедрить высокоскоростной интернет в поезда и самолеты по всей России. Об этом сообщает DEITA.RU.
Представители НТИ пока ничего не сказали о порядке получения пассажирами доступа к сети, но отметили, что уровень разрабатываемой системы связи будет не хуже действующей в стране спутниковой и сотовой.
«Перед разработчиками поставлена задача по созданию системы, совместимой с 3G, 4G и 5G. Сегодня уже известно, что с ее помощью можно будет не только комфортно выходить в интернет и оставаться всегда на связи во время путешествия, но и управлять беспилотниками из любой точке страны по удаленному доступу», - рассказали авторы инициативы.
В рабочей группе «Аэронет» заявили, что для достижения поставленной цели уже разрабатывается специальный «роутер», который будет крепить непосредственно на транспортное средство.
«Специальный шлюз позволит всем желающим выйти в сеть с помощью одного из привычных интерфейсов. Например, через WiFi или мобильный интернет», - рассказал соруководитель группы Сергей Жуков.
Разработчик отметил, что транслирование связи будет достигать радиуса в сто пятьдесят километров. Предполагается, что технология будет впервые экспериментально применена на небольшом участке примерно через два года. Новую систему связи для транспорта дальнего следования представят в две тысячи двадцать втором году.
Екатерина Цой