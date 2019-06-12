Какие детали только не подмечают эксперты, изучая интересы потребителей и рынок. На этот раз специалисты определили и назвали самый дорогой в мире бренд, сообщает DEITA.RU со ссылкой на британские WPP и Kantar Millward Brown.

Опросив более чем 3,7 миллиона людей из разных уголков мира, экспертам удалось выяснить, что лидером в сотне самых дорогостоящих брендов The BrandZ Global признан онлайн-ретейлер Amazon из США.

У компании обнаружили рост стоимости на 52 процента за текущий год, и теперь она стоит 315,505 миллиарда долларов. Ретейлер обрадовал клиентов, улучшив экосистему. Также они позаботились о высоком качестве и расширили спектр предоставляемых услуг.

Анастасия Туркова

