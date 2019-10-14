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«Самый голодающий»: россияне в гневе от новости об увеличении зарплаты губернатору

деньги, валюта, кошелек, рубль, рубль

Глава региона заявил, что увеличение его оклада просто необходимо, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сделал скандальное заявление: он предложил увеличить себе зарплату. Об этом сообщает РБК.

Рост зарплаты губернатора, предположительно, составит 10%. Россияне восприняли эту новость крайне негативно:

«Самый голодающий, наверное на 10 тысяч в месяц живет»

«Конечно, себе зарплату, а не врачам с учителями»

Однако, как оказалось, Левченко имеет полное право требовать повышения оклада. Когда он заступил на эту должность из-за огромных долгов бюджета он урезал свой оклад на 10%. За все годы, что он у руля, экономическая ситуация в регионе улучшилась, и теперь повысить его зп просто необходимо.

Еще один повод для прибавки – зависимость зарплат бюджетников от зп губернатора.

Елена Миронова 

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