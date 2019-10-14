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«Самый голодающий»: россияне в гневе от новости об увеличении зарплаты губернатору
Глава региона заявил, что увеличение его
оклада просто необходимо, сообщает DEITA.RU.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сделал скандальное заявление: он предложил увеличить себе зарплату. Об этом сообщает РБК.
Рост зарплаты губернатора, предположительно, составит 10%. Россияне восприняли эту новость крайне негативно:
«Самый голодающий, наверное на 10 тысяч в месяц живет»
«Конечно, себе зарплату, а не врачам с учителями»
Однако, как оказалось, Левченко имеет полное право требовать повышения оклада. Когда он заступил на эту должность из-за огромных долгов бюджета он урезал свой оклад на 10%. За все годы, что он у руля, экономическая ситуация в регионе улучшилась, и теперь повысить его зп просто необходимо.
Еще один повод для прибавки – зависимость зарплат бюджетников от зп губернатора.
Елена Миронова