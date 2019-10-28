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Самый крутой спуск капитально отремонтирован во Владивостоке
Улицу Капитана Шефнера готовят к открытию, сообщает DEITA.RU.
На одном из самых крутых спусков дальневосточной столицы завершается капитальный ремонт. Его улица, названная в честь одного из первооткрывателей Капитана Шефнера, ждала много лет. Очень большой уклон диктовал дорожникам свои правила, для укладки специального бетонного основания город привлек дополнительно специалистов – компанию «Трансстроймеханизация», строившую дорогу на аэропорт. И даже дорожники с таким опытом работы впервые работали на столь крутом спуске. Подошли со всей ответственностью, спецтехнику - бетоноукладочную машину, специально выписали из США.
Для замены бетонного основания дороги сначала смонтировали армированную конструкцию и уложили специальные материалы, которые позволят сохранить качество покрытия. Затем уложили прочный бетон марки М500 толщиной в почти четверть метра.
Остальные участки дороги одевают в два слоя асфальта. На выходных уложили первый, выравнивающий. Затем - сверхпрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Кроме того, на этом участке отремонтировали пешеходные зоны и трубопровод. К завершению асфальтирования приступят уже в ближайшие дни, сообщили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.
После завершения всех работ весь участок дороги по улице Капитана Шефнера будет открыт для движения.
Отметим, что в этом году во Владивостоке ремонтируют более 70 километров дорог. Так, 15 улиц приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще 11 адресов – за счет федеральных субсидий, а также десятки проездов к жилым домам, учреждениям образования, культуры и здравоохранения за счет средств городского и краевого бюджетов. На большинстве объектов работы завершены или уже подходят к концу.
Светлана Алеутская
Источник фото — vlc.ru