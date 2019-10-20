Самый опасный продукт назвали диетологи

Испанские диетологи назвали самый опасный продукт, употребление которого грозит диабетом, сообщает DEITA.RU.

Специалисты из Испании решили опровергнуть устоявшееся заблуждение в том, что полезно кушать все, только надо знать меру. Диетологи пришли к выводу, что не стоит никогда употреблять в пищу рафинированную муку.

По их мнению, лучше всего этот продукт исключить из рациона, заменив на цельнозерновую муку. Они считают, что во время обработки из зерна удаляется клетчатка и многие другие питательные элементы. Что в итоге может стать причиной истощения поджелудочной железы и будущим диабетом.

Кроме этого, список они расширили и добавили в него молочную продукцию с малым содержанием жиров и копчености – ветчину и грудинку. Как отметили эксперты, в ветчине только 50% мяса, а вторая половина продукта состоит из вредных добавок. Поэтому они советуют заменять ее другими продуктами.

Также они посчитали, что употребление нескольких бокалов вина, пива или других слабоалкогольных продуктов ежедневно серьезно пошатнет здоровье человека.

Напомним, что ранее DEITA.RU писал о трех ошибках, которые мешают похудеть обычным людям, в их число вошли такие привычки как пить кофе на голодный желудок, оставаться без завтрака и устраивать дни «очищения», после которых голод только усиливается. Поэтому специалисты предлагают россиян, которые хотят похудеть, есть несколько раз в день небольшими порциями, постепенно снижая количество калорий.

Иван Юрьев