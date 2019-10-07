Самый полезный хлеб назвала диетолог

Чем проще хлеб, тем он полезнее, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала врач, которая занимается вопросами диетологии, Елена Соломатина.

По словам Соломатиной, самый полезный хлеб на сегодняшний день является ржаной. Однако речь идет только о той булке, в котором, действительно, ржаная мука. Большинство производителей на данный момент применяют обычную пшеничную муку и красители. Разумеется, ничего полезного в нем нет.

Как информирует издание «Вечерняя Москва», с корреспондентом которой и беседовала диетолог, лучший хлеб — тот, где не используется мука высшего сорта. Лучше подобрать для еды булку, где кулинары применили обдирную муку или муку второго сорта.

Также Соломатина отметила, что очень полезен хлеб, где в составе мука, вода и соль. Хорошо употреблять такие изделия, как лепешку пури, лаваш и средиземноморскую питу.

Ранее прошла информация о том, что среднестатистический россиян потребляет в сутки порядка 2,65 тысячи килокалорий. При этом норма потребления для людей в возрасте от 18 до 39 лет, ведущих сидячий образ жизни, составляет 2,8 и 2,4 тысячи килокалорий в сутки для мужчин и женщин соответственно.

Екатерина Брязгунова