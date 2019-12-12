Новости
Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать
12 Декабрь 2019, 13:00
Госдума введет новые штрафы для бизнеса
12 Декабрь 2019, 12:45
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
12 Декабрь 2019, 12:31
Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
12 Декабрь 2019, 12:30
Добрая власть ждет граждан в кабинетах
12 Декабрь 2019, 12:15
«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника
12 Декабрь 2019, 12:00
Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме
12 Декабрь 2019, 11:51
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
Самый тихий губернатор из ДФО последовал примеру Путина
Идею для новогоднего праздника для сирот глава региона взял в Кремле,
сообщает DEITA.RU.
Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал побыть Дедом Морозом для ребенка из местного детского дома. Всего чиновники приамурской администрации получили 532 письма от сирот – все записки с просьбами уже разобрали.
Как рассказал в своем Инстаграм сам Орлов, ему досталось письмо от 13-летнего Вани. Мальчик написал, что хочет получить на Новый год гитару. Губернатор пообещал выполнить «заказ».
Напомним, моду на елки с письмами от детей-сирот ввел российский президент Владимир Путин. Перед Новым годом-2019 такую елку с письмами установили в Кремле. Дальневосточные губернаторы поучаствовали в акции и разобрали письма-просьбы. В конце зимы пресс-службы отчитались о том, что губернаторы выполнили все просьбы.
Елена Миронова