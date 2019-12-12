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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Самый тихий губернатор из ДФО последовал примеру Путина

елка

Идею для новогоднего праздника для сирот глава региона взял в Кремле, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал побыть Дедом Морозом для ребенка из местного детского дома. Всего чиновники приамурской администрации получили 532 письма от сирот – все записки с просьбами уже разобрали.

Как рассказал в своем Инстаграм сам Орлов, ему досталось письмо от 13-летнего Вани. Мальчик написал, что хочет получить на Новый год гитару. Губернатор пообещал выполнить «заказ».

Напомним, моду на елки с письмами от детей-сирот ввел российский президент Владимир Путин. Перед Новым годом-2019 такую елку с письмами установили в Кремле. Дальневосточные губернаторы поучаствовали в акции и разобрали письма-просьбы. В конце зимы пресс-службы отчитались о том, что губернаторы выполнили все просьбы.

Елена Миронова

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