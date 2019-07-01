Китайские бренды завоёвывают российский рынок смартфонов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

По итогам продаж мобильных устройств в России за первые пять месяцев этого года китайские устройства заняли более 45% российского рынка. В прошлом году за этот же период показатель составлять всего 34%.

Примечательно, что согласно данным крупнейших торговых сетей, китайские смартфоны выходят за границы дешёвого сегмента и постепенно перетекают в класс премиум.

Производители поставляют широкие продуктовые линейки, включающие разные ценовые категории – от базовых(до 5 тысяч рублей), до дорогих (30–50 тысяч рублей). Это подтверждают российские эксперты.

По словам гендиректора компании Telecom Daily Дениса Кускова, за последние несколько лет китайские компании значительно повысили качество продукции, в частности, надежность.

Как отмечают специалисты, в ближайшие годы китайские производители смогут занять лидирующие позиции в сегменте мобильных технологий, опередив по продажам и популярности американские устройства.

Дмитрий Шевченко